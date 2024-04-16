Стали відомі нові ігри, які з’являться в каталозі Xbox/PC Game Pass протягом другої половини квітня.
Вже доступно:
Harold Halibut(Cloud, PC та консоль) – 16 квітня
Harold Halibut – це стоп-моушн анімована сюжетно-орієнтована гра про дружбу та життя на велетенському космічному кораблі, що потонув в чужому океані. Гра виходить одразу в Game Pass.
Незабаром:
Orcs Must Die! 3 (Cloud, консоль та PC) – 17 квітня
Винахідливе поєднання жанрів Action та Tower Defence. Гра має кооперативний режим для двох гравців та зібрала гарні відгуки.
EA Sports NHL 24 (лише консоль) EA Play – 18 квітня
Щорічний спортивний симулятор від Electronic Art. Цього місяця — хокей.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, консоль та PC) – 23 квітня
Традиційна олдскульна jRPG від творців Suikoden I/II. Гра пропонує безліч персонажів, тактичні напружені бої та ностальгічну спрайтову графіку.
Another Crab’s Treasure (Cloud, консоль та PC) – 25 квітня
Soulslike про мультяшного краба. В грі очікується вимоглива бойова система в дусі більш серйозних представників жанру, різноманітне спорядження з підводного сміття та приємний візуальний стиль. Another Crab’s Treasure виходить відразу у Game Pass.
Manor Lords (Game Preview) (PC) – 26 квітня
Це гіперреалістичний середньовічний містобудівний симулятор, на кшталт українського «Острова», але про Західну Європу та раніший період. Крім того, на відміну від «Острова» ця гра матиме ще й бойові події.
Have A Nice Death (Cloud, консоль та РС) – 30 квітня
2D roguelike де ви граєте за перевтомленого Смерть, чиї підлеглі розгулялися, зруйнувавши його плани на відпустку.
DLC / та оновлення:
Ark: Survival Ascended – Scorched Earth – Вже доступно
Conan Exiles: Age of War Chapter 4 – Вже доступно
Grounded: Fully Yoked Edition – Вже доступно
30 квітня каталог покинуть:
- 7 Days to Die (Cloud, консоль та PC)
- Besiege (Cloud, консоль та PC)
- EA Sports NHL 22 (лише консоль)
- Loot River (Cloud, консоль та PC)
- Pikuniku (Cloud, консоль та PC)
- Ravenlok (Cloud, консоль та PC)
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