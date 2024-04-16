Стали відомі нові ігри, які з’являться в каталозі Xbox/PC Game Pass протягом другої половини квітня.

Вже доступно:

Harold Halibut(Cloud, PC та консоль) – 16 квітня

Harold Halibut – це стоп-моушн анімована сюжетно-орієнтована гра про дружбу та життя на велетенському космічному кораблі, що потонув в чужому океані. Гра виходить одразу в Game Pass.

Незабаром:

Orcs Must Die! 3 (Cloud, консоль та PC) – 17 квітня

Винахідливе поєднання жанрів Action та Tower Defence. Гра має кооперативний режим для двох гравців та зібрала гарні відгуки.

EA Sports NHL 24 (лише консоль) EA Play – 18 квітня

Щорічний спортивний симулятор від Electronic Art. Цього місяця — хокей.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, консоль та PC) – 23 квітня

Традиційна олдскульна jRPG від творців Suikoden I/II. Гра пропонує безліч персонажів, тактичні напружені бої та ностальгічну спрайтову графіку.

Another Crab’s Treasure (Cloud, консоль та PC) – 25 квітня

Soulslike про мультяшного краба. В грі очікується вимоглива бойова система в дусі більш серйозних представників жанру, різноманітне спорядження з підводного сміття та приємний візуальний стиль. Another Crab’s Treasure виходить відразу у Game Pass.

Manor Lords (Game Preview) (PC) – 26 квітня

Це гіперреалістичний середньовічний містобудівний симулятор, на кшталт українського «Острова», але про Західну Європу та раніший період. Крім того, на відміну від «Острова» ця гра матиме ще й бойові події.

Have A Nice Death (Cloud, консоль та РС) – 30 квітня

2D roguelike де ви граєте за перевтомленого Смерть, чиї підлеглі розгулялися, зруйнувавши його плани на відпустку.

DLC / та оновлення:

Ark: Survival Ascended – Scorched Earth – Вже доступно

Conan Exiles: Age of War Chapter 4 – Вже доступно

Grounded: Fully Yoked Edition – Вже доступно

30 квітня каталог покинуть: