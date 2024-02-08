Навіть NASA не застраховане від звільнень. Агентство заявляє, що скорочує близько 530 співробітників у своїй Лабораторії реактивного руху (JPL) в Каліфорнії на тлі бюджетної невизначеності. Про це пише Engadget.

Скорочення стосуватимуться 8% співробітників лабораторії. Крім того, JPL звільняє близько 40 підрядників. Тож загалом йдеться про скорочення 570 людей. Невдовзі працівникам повідомлять про їхню подальшу долю.

«Вплив матиме місце як в технічних, так і в допоміжних областях лабораторії. Це болючі, але необхідні коригування, які дозволять нам дотримуватися бюджетних асигнувань, продовжуючи нашу важливу роботу для NASA і нашої країни», – йдеться в заяві агентства.

Невизначеність щодо остаточного бюджету, який Конгрес виділить NASA на 2024 рік, зіграла головну роль у скороченнях. Очікується, що агентство отримає близько $300 млн на повернення зразків з Марса (MSR).

Йдеться про амбітну місію, в межах якої NASA планує запустити посадковий модуль і орбітальний апарат на Червону планету в 2028 році та привезти звідти ґрунт. У своїй бюджетній пропозиції на 2024 рік NASA запросило трохи менше $950 млн на проект.