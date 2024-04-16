Фільм “Їжак Сонік 3” / Sonic the Hedgehog 3 здавався багатообіцяючим, ще коли з’явилася інформація, що в стрічці з’явиться їжак Шедоу. Але Paramount Pictures підвищує ставки та додає до акторського складу Кіану Рівза.

The Hollywood Reporter повідомив, що відомий актор отримав роль Шедоу, традиційного антигероя у всесвіті Соніка, який окрім різкого характеру відомий своєю любов’ю до мотоциклів та вогнепальної зброї.

Студія ще не зробила офіційного оголошення. Новина про кастинг Рівза з’явилася після того, як режисер Джефф Фаулер повідомив, що наступний фільм про Соніка буде натхненний грою Sonic Adventure 2 для Sega Dreamcast, яка вперше представила Шедоу в 2001 році.

Згідно з анонсуючим трейлером та повідомленнями режисера в Х, стрічка має з’явитися на великих екранах 20 грудня 2024 року.