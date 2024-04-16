Гра “Двадцять другий: Історії підземного Харкова” / Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv присвячена початку повномасштабного вторгнення в Харкові та харківському метро вийшла в Steam.

Нагадаємо, “Двадцять другий: Історії підземного Харкова” – це адвентюра від харків’янина Віталія Чижа (Brenntkopf Studio Kharkiv), у якій він намагається передати власні спогади та почуття багатьох мешканців Харкова у лютому-березні 2022 року.

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Головний герой гри – вчитель історії, який намагається жити звичайне життя в незвичайних умовах станції харківського метро “23 серпня”. Готуватись до уроків, готувати місця прихистку для людей, брати участь в житті станції, допомагати іншим. Події гри тривають 6 днів.

“Двадцять другий: Історії підземного Харкова” можна отримати безплатно, завантаживши гру з Google Диск автора або придбати у Steam за символічну ціну у 50 грн. 85% зароблених з продажів грошей підуть на потреби спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken», історія якого також є у грі.