Depositphotos спільно з Bria.ai запускає власний ШІ-генератор зображень. Його мета – розв’язати проблему створення комерційно безпечних зображень для бізнесу. Про це повідомили в маркетплейсі.

“Інструмент дозволяє розкрити творчий потенціал: креатори, які не знаходять потрібне зображення в стоковій бібліотеці, можуть просто створити його. Згенерований контент у високій якості доступний для особистого та комерційного використання”, – зазначила General Manager Depositphotos Аліна Волчек.

Платформа побудована за етичними принципами та генерує ексклюзивний і ліцензований контент. Новий продукт пропонує:

Комерційну захищеність . Інструмент надає стандартну ліцензію на цифрове та друковане використання згенерованих зображень на різних платформах, у рекламі, маркетингу, UI/UX дизайні, пакованні, газетах, журналах, книгах тощо.

. Інструмент надає стандартну ліцензію на цифрове та друковане використання згенерованих зображень на різних платформах, у рекламі, маркетингу, UI/UX дизайні, пакованні, газетах, журналах, книгах тощо. Ексклюзивне ліцензування . Користувачі отримують ексклюзивну ліцензію на згенеровані зображення. Крім цього, Depositphotos не додають створений ШІ-контент до стокової бібліотеки, тож всі віжуали залишаються унікальними.

. Користувачі отримують ексклюзивну ліцензію на згенеровані зображення. Крім цього, Depositphotos не додають створений ШІ-контент до стокової бібліотеки, тож всі віжуали залишаються унікальними. Правову безпека . Інструмент не використовує елементи, захищені авторським правом, щоб уникнути ризиків.

. Інструмент не використовує елементи, захищені авторським правом, щоб уникнути ризиків. Високу якість зображень . Всі файли, створені за допомогою генератора від Depositphotos, мають роздільну здатність 2048 × 2048 пікселів.

. Всі файли, створені за допомогою генератора від Depositphotos, мають роздільну здатність 2048 × 2048 пікселів. Професійний дизайн. Інструмент надає користувачам можливість створювати зображення просунутого рівня. Достатньо ввести детальний опис, щоб отримати чотири унікальні зображення на вибір для своїх проєктів і кампаній.

Наразі інструмент доступний для користувачів Depositphotos, які мають активні плани. Згодом компанія відкриє доступ до ШІ-генератора всім користувачам.

Як відомо, Depositphotos – це маркетплейс із понад 280 мільйонами роялті-фрі зображень, відео та музичних файлів. Bria.ai пропонує Visual Generative AI для комерційного використання і співпрацює з клієнтами для демократизації цієї технології.