Електричний кросовер Alfa Romeo Milano, який лише нещодавно представили, матиме нову назву – Junior. Таке рішення ухвалили через тиск з боку італійського уряду. Про це пише Autogeek.

Після того, як Alfa Romeo представила новий кросовер, міністр промисловості Італії Адольфо Урсо звинуватив компанію у порушенні закону через використання італійської назви для автомобіля іноземного виробництва.

Урсо заявив, що компанія порушила закон від 2003 року, який забороняє використовувати назви, які можуть ввести споживачів в оману. Таким чином закон забороняє використовувати італійські назви для продуктів, виготовлених не в Італії.

Попри те, що Alfa Romeo вважається італійським виробником, новий електричний кросовер вони виробляють у Польщі, чим порушують цей документ.

“Автомобіль під назвою Milano не можна виробляти в Польщі. Це заборонено італійським законодавством. Цей закон передбачає, що ви не можете давати вказівки, які вводять споживачів в оману. Отже, автомобіль під назвою Milano має бути вироблений в Італії. В іншому випадку він дає оманливу інформацію, що заборонено італійським законодавством”, — розповів Урсо.

Напередодні компанія вже використовувала обидві назви. Milano вперше з’явилася для позначення задньопривідного седана Alfa Romeo 75, а Junior використовували для позначення комплектацій Giulia 105 та 115 серій.