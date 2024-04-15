TRYX – це нова компанія, яку заснували в 2023 році та яка має за мету створення екстраординарних комп’ютерних комплектуючих. Блогер ZHEN побував на презентації новинок компанії та отримав для огляду систему рідинного охолодження TRYX PANORAMA 360 ARGB.

Зазначається, що ця система охолодження розроблена у кооперації з компанією Asetek та має помпу, розроблену саме данською компанією. На огляді побувала флагманська система охолодження – з великим екраном та трьома ARGB вентиляторами.

Відомі технічні характеристики такі:

Вентилятори 120 × 120 мм ROTA RRO 120;

Підключення 4 pin PWM;

Швидкість до 1850 RPM;

Повітряний потік до 66 CFM;

Дисплей 6.5″, AMOLED, співвідношення 2:1, частота оновлення 60;

Гарантія 6 років.

Система поставляється нерозбірною, без обслуговування, як це вже звично. Блогер зазначає, що в коробці є все для швидкої установки. Є кріплення для різних платформ, вентилятори встановлені, термопаста вже нанесена, але є й тюбик термопасти на всяк випадок.

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Незвичним є те, що під дисплеєм розміщено 60мм вентилятор для охолодження зони процесора та VRM. Завдяки дисплею та вентилятору центральний блок має висоту цілих 115 мм.

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Контролер системи у вигляді окремої плати має два виходи для вентиляторів, два виходи для ARGB пристроїв, вхід USB для керування ПЗ та вхід ARGB синхронізації з материнською платою.

При навантаженні процесора Intel i7-14700k температура коливалась у межах 70-87 °С при кімнатній температурі у 20 °С.

Блогер зазначає, що у комплектній програмі KANALI не все ще працює як треба через дочасний доступ, але вже можна користуватися. ПЗ вміє керувати швидкістю вентиляторів, їхніми візуальними ефектами.

Окремо можна налаштувати екран: є можливість вимкнути екран, змінити яскравість, увімкнути режим енергоощадження, вибрати відображення статистики та фонове зображення. Відправляти на екран можна відео формати, статичні та анімовані картинки. Можна замостити або віртуально розділити екран на дві області.

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Програма може автоматично підлаштовувати відеоролик або зображення під формат екрана. Окрім того, колір підсвічення вентиляторів може динамічно підлаштовуватися під кольори анімації на екрані, що виглядає приголомшливо!

Найдешевший варіант системи охолодження TRYX PANORAMA AIO коштує приблизно $290 USD, тоді як варіант з огляду обійдеться вже у $373 USD.

Відеоогляд китайською можна подивитись тут: