UNICEF передав українським школярам майже 39 тисяч ноутбуків. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

“В Україні 300 тисяч дітей не можуть нормально навчатися, бо не мають власного ноутбука. Освіта – базове право дітей, доступ до неї має бути попри все”, – написав він у Telegram.

За його словами, техніку розподілять між дітьми із вразливих категорій населення: переселенцями, дітьми з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Девайси передадуть учням середніх та старших класів із Запорізької, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей. За розподілом можна буде спостерігати в режимі реального часу на публічному дашборді.

“Ноутбуки отримали в межах Коаліції девайсів – її створила Мінцифра і МОН разом із Фундацією Олени Зеленської, щоб забезпечити учнів технікою. Загалом у межах Коаліції девайсів українським школярам передали понад 45 тисячі девайсів”, – додав Михайло Федоров.

У березні також стало відомо, що українські школярі отримають майже 6 тис. планшетів та електронних книг від Amazon.