Українські школярі отримають майже 6 тис. планшетів та електронних книг від Amazon. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

«У межах проєкту «Laptops for Ukraine» Україна отримала 4 950 цифрових пристроїв, серед яких – планшети та електронні книги. Техніку розподілять між десятьма областями, де діти навчаються у змішаному та дистанційному форматі», – написав він у Telegram.

Найбільше техніки отримають учні з Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, які навчаються виключно онлайн.

«Окремо Amazon в межах Коаліції девайсів передасть ще 700 девайсів. Це відбулося за сприяння Фундації Олени Зеленської, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України», – додав Михайло Федоров.

За розподілом техніки можна стежити в режимі реального часу на публічному дашборді.

«Попри всі виклики діти мають право на якісну освіту. Якщо немає можливості навчатись офлайн – школярів треба забезпечити технікою для навчання, щоб вони не брали в батьків телефони, щоб зайти на уроки», – зазначив віцепрем’єр.

За його словами, триває посилена та послідовна робота з міжнародними партнерами та залучаються всі можливі ресурси, щоб дати дітям можливість нормально навчатися.