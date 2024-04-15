Адміністрація Джо Байдена надасть Samsung грантів на $6,4 мільярда для того, щоб компанія змогла розширити виробництво мікросхем у центральному Техасі. Про це пише Reuters.

Фінансування допоможе збільшити виробництво мікросхем для аерокосмічної, оборонної та автомобільної промисловості, а також зміцнити національну безпеку США.

“Повернення передового виробництва чипів до Америки є важливою новою главою в нашій напівпровідниковій промисловості”, – сказала радниця Білого дому з економічних питань Лаель Брейнард.

Міністерка торгівлі Джина Раймондо розповіла, що у межах цього фінансування підтримають два підприємства з виробництва чипів, дослідницький центр і пакувальний завод.

“[Ці інвестиції] дозволять США знову стати світовим лідером не лише в розробці напівпровідників, де ми зараз лідируємо, але й у виробництві, передовій упаковці, дослідженнях і розробках”, – зазначила Раймондо.

Samsung інвестує приблизно $45 мільярдів у будівництво та розширення своїх об’єктів у Техасі до кінця десятиліття.

Нагадаємо, що нещодавно уряд США також виділив $11,6 мільярда для TSMC, яка повинна збудувати ще два заводи по виробництву чипів.