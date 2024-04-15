У першому кварталі 2024 року Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів після того, як відвантаження Apple впали на 10%. Про це свідчить нові дані від International Data Corporation.

Samsung відвантажив 60,1 мільйона пристроїв та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона пристроїв, це – 17,3% від усіх постачань.

Третє місце – за Xiaomi, компанія відвантажила 40,8 мільйона пристроїв та має 14,1% ринку. Четверте місце – у Transsion із 28,5 мільйонами пристроїв та 9,9% ринку. П’яте місце посідає OPPO з 25,2 мільйонами та 8,7%.

IDC очікує, що Apple та Samsung збережуть свої позиції у топі, проте зазначають, що китайські компанії, ймовірно, змусять обох виробників шукати нові можливості для розширення.