У першому кварталі 2024 року Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів після того, як відвантаження Apple впали на 10%. Про це свідчить нові дані від International Data Corporation.
Samsung відвантажив 60,1 мільйона пристроїв та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона пристроїв, це – 17,3% від усіх постачань.
Третє місце – за Xiaomi, компанія відвантажила 40,8 мільйона пристроїв та має 14,1% ринку. Четверте місце – у Transsion із 28,5 мільйонами пристроїв та 9,9% ринку. П’яте місце посідає OPPO з 25,2 мільйонами та 8,7%.
IDC очікує, що Apple та Samsung збережуть свої позиції у топі, проте зазначають, що китайські компанії, ймовірно, змусять обох виробників шукати нові можливості для розширення.
“Xiaomi успішно повертається після значного падіння, яке спостерігалося за минулі два роки, і Transsion стає стабільною присутністю в Топ 5 із агресивним зростанням на міжнародних ринках. Навпаки, незважаючи на те, що обидва найкращі гравці спостерігали негативне зростання в першому кварталі, здається, що Samsung займає сильнішу позицію в цілому, ніж в минулі квартали”, – розповідає Набіла Попал, директорка з досліджень у групі IDC Worldwide Tracker.
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