У наступній серії Pixel 9 буде новий чип Tensor G4 із модемом Exynos Modem 5400, який підтримуватиме супутниковий зв’язок, повідомляє Android Authority із посиланням на анонімні джерела.

Модеми були відомим джерелом проблем на Pixel відтоді, як Google перейшла на свої напівкастомні чипи Tensor у 2021 році. Оскільки чипи були розроблені у співпраці з підрозділом Samsung S.LSI, Google вирішила використовувати модеми Exynos, щоб спростити розробку, на відміну від попередніх Pixel, які використовували рішення від Qualcomm.

На щастя, з розвитком нової платформи проблеми стали виникати рідше, особливо після того, як Tensor G2 перейшов на новий модем – Exynos Modem 5300 (який також використовується в серії Pixel 8). Зараз модем є меншою проблемою, ніж це було раніше. Однак варто зазначити, що він все ще не є ідеальним. Наприклад, користувачі Pixel 7 і 8 повідомляли про проблеми після оновлення в березні 2024 року.

Tensor G4 оснащений абсолютно новим модемом: Samsung Modem 5400, в якому з’явилася підтримка 3GPP Rel. 17, що забезпечує підтримку неземних мереж 5G (NTN), тобто супутникового зв’язку, як в iPhone.

Модем з’явиться на всіх пристроях із Tensor G4 із підтримкою стільникового зв’язку, включаючи серію Pixel 9 і Pixel Fold наступного покоління.

Також повідомляється, що Google перебуває на ранніх стадіях розробки 5G-планшета під кодовою назвою “clementine” з таким же модемом. Однак наразі невідомо, коли і чи з’явиться цей пристрій на ринку.

Exynos Modem 5123 Exynos Modem 5300 Exynos Modem 5400 У парі з Tensor (перше покоління) Tensor G2, Tensor G3 Tensor G4 Підтримка 5G 3GPP Release 15 3GPP Release 16 3GPP Release 17 Підтримка супутникового зв’язку Ні Ні Так Пристрої Pixel 6 series, 6a Pixel 7 series, 7a, 8 series, 8a, Pixel Fold Pixel 9 series, нові Pixel Fold, майбутні 5G планшети

Google досягла значного прогресу в інтеграції підтримки супутникового зв’язку в Android 15. Завдяки підтримці NTN у модемі Exynos Modem 5400 серія Pixel 9 стане першою, яка отримає вбудовану підтримку супутникового зв’язку в Android.

Спочатку цю функцію надаватиме T-Mobile (створений у співпраці зі SpaceX), а в майбутньому, можливо, до неї приєднаються й інші провайдери. Супутниковий зв’язок дозволить надсилати текстові повідомлення, але не дзвонити.

Крім того, спеціальний додаток “Супутниковий шлюз” дозволить легко зв’язуватися з екстреними службами за допомогою функції під назвою “Екстрена допомога SOS”.