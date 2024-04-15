Western Digital планує наступного року випустити першу SD-карту ємністю 4 ТБ. Компанія проведе демонстрацію майбутнього продукту наступного тижня, повідомляє Ars Technica.

SD-карта Western Digital відповідатиме стандарту SD Association Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) під брендом SanDisk і продаватиме її для “комплексних медіа та розважальних процесів”, таких як відео високої роздільної здатності з високою частотою кадрів.

Карта використовуватиме інтерфейс шини Ultra High Speed-1 (UHS-1), що підтримує максимальну теоретичну швидкість передачі даних до 104 МБ/с. Мінімальна швидкість запису становитиме 10 МБ/с.

Із такими характеристиками майбутня SD-карта зможе підтримувати відеоформати, які потребують багато місця для зберігання, включаючи 8K, хоча вона не буде достатньо швидкісною, щоб підтримувати запис відео у форматі 8K без обробки.

Очікується, що Western Digital надасть більше інформації про SD-карту на майбутньому заході, оскільки в анонсі не вказані інші деталі, такі як тип NAND, який буде використовуватися на карті, або чи буде вона підтримувати режим DDR200/DDR208.

Western Digital не повідомила, скільки коштуватиме SD-карта, але, враховуючи її розширені можливості та цільову аудиторію професійних творців, вона, швидше за все, матиме преміальну ціну.

Сьогодні найбільша доступна ємність SD-карт становить 1 ТБ.