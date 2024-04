У Steam сьогодні, 15 квітня, о 20:00 за Києвом розпочнеться “Фестиваль стрілянок від першої особи“. Анонс фестивалю супроводжується трейлером із переліком деяких ігор, які будуть доступні у межах розпродажу.

У трейлері “засвітилися” фанатський ремейк першої Half-Life – Black Mesa, Far Cry 6 від Ubisoft, перлина динамічних інді-шутерів – Ultrakill, RoboCop: Rogue City, High On Life, Squad, Hell Let Loose, System Shock Remake, Trepang 2 та багато інших.

Звертайте увагу на видавців та розробників гри. російський Fulqrum Publishing, він же колишній 1C, на жаль, видає доволі багато бумер-шутерів, тому будьте обачні.

Фестиваль триватиме до 20:00 22 квітня.