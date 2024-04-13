Google закриває свій сервіс VPN, який надавався в межах підписки Google One. Про це оголошено менш ніж через чотири роки після його запуску в жовтні 2020 року. В електронному листі компанії не вказано, коли саме це станеться, лише зазначено, що VPN-сервіс буде припинено “пізніше цього року”, повідомляє The Verge.

Вартість підписки на VPN від Google One починається від $1,99 і доступна на Android, iOS, Mac і Windows. Компанія повідомила, що закриває сервіс, тому що люди просто не користуються ним. Можливо, річ у тім, що це – фактично один із трьох VPN-сервісів, які надає Google. Компанія також пропонує VPN, за винятком необмеженого використання Magic Editor. через Google Fi та VPN для пристроїв Pixel.

У своєму електронному листі про закриття Google зазначив, що VPN поступово закривається, щоб “зосередитися на наданні найбільш потрібних функцій і переваг”, що може бути пов’язано з усіма технологіями штучного інтелекту Gemini, які компанія “проштовхує” в Google One.

Раніше цього року кількість підписників Google One досягла 100 мільйонів, і генеральний директор Сундар Пічаї назвав його майбутнім напрямком зростання завдяки штучному інтелекту.

Також компанія нещодавно повідомила, що інструменти для редагування зі штучним інтелектом у Google Photo стануть безплатними та доступними не лише на пристроях Pixel в найближчі місяці і більше не потребуватимуть обов’язкової підписки.