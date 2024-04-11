Користувачі Google Photos отримають оновлення зі штучним інтелектом. Компанія оголосила, що розширенні функції редагування, які раніше були доступні лише для користувачів Pixel і передплатників Google One, тепер стануть безплатними для всіх користувачів Google Photos, повідомляє TechCrunch.

Для користувачів стануть доступними Google Magic Eraser, який видаляє небажані елементи з фотографій; Photo Unblur, який використовує машинне навчання для підвищення чіткості розмитих фотографій; Portrait Light, який дозволяє змінювати джерело світла на фотографіях постфактум, та інші.

Magic Editor є найбільш вражаючим інструментом серед інших. Представлений торік із запуском Pixel 8 та Pixel 8 Pro, Magic Editor використовує генеративний ШІ для заповнення прогалин на фото, переміщення об’єкта зйомки.

За допомогою Magic Editor також можна замінити сіре небо на блакитне, прибрати людей з заднього плану фотографії, відцентрувати об’єкт зйомки, прибрати деякі об’єкти з фото та зробити інші зміни.

Інструменти для редагування були основною перевагою Google Pixel та підписки на хмарне сховище Google One. Але зі зростанням кількості інструментів для редагування на основі штучного інтелекту Google вирішив зробити свій набір функцій для редагування фотографій доступним для більшої кількості людей.

Інструменти почнуть з’являтись у відкритому доступі з 15 травня поетапно, ШІ функції стануть доступними для всіх користувачів через декілька тижнів з моменту початку впровадження.

Існують певні вимоги до апаратного забезпечення, щоб мати змогу ними користуватися. Наприклад, на ChromeOS пристрій повинен бути Chromebook Plus з ChromeOS версії 118+ або мати щонайменше 3 ГБ оперативної пам’яті. На мобільних пристроях має працювати Android 8.0 або новішої версії чи iOS 15 або новішої версії.

Користувачі отримають 10 збережень Magic Editor на місяць. Щоб отримати більше, все одно доведеться придбати преміум-план Google One, тобто 2 ТБ пам’яті і більше.