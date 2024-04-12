Гравцям Star Wars Outlaws треба буде мати підключення до інтернету, щоб встановити фізичну версію гри, повідомляє TechRadar.

Ubisoft нещодавно представила офіційний сюжетний трейлер Star Wars Outlaws від студії Massive Entertainment та оголосила дату релізу – 30 серпня 2024 року.

Одночасно з цим відкрилися передзамовлення на гру. Проєкт можна придбати у кількох виданнях: стандартному, Gold та Ultimate.

Відповідно копію гри стало можливо замовити в онлайн-магазинах. На обкладинці диска видно напис, що для встановлення гри необхідний інтернет.

У такому випадку не зовсім зрозуміло, яку функцію взагалі виконує фізичне видання гри. Звісно, гра може після встановлення просити доступ до інтернету, щоб встановити патчі першого дня, що вже стало нормою в сьогоденній індустрії, але навіть без патчів в таку гру все ще можна грати.

Ubisoft повідомила, що інтернет треба буде для встановлення гри та будь-яких майбутніх оновлень, але після цього користувачі зможуть грати офлайн.