NASA зробило публічними наукові дані свого новітнього супутника для вивчення стану Світового океану, якості повітря та наслідків зміни клімату. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Йдеться про супутник, який в межах місії PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) запустили на орбіту в лютому цього року. Для цього використали ракету-носій Falcon 9. За інформацією SpaceX, вартість місії PACE оцінюється в $1 млрд.

Протягом кількох тижнів після запуску на орбіті тривали випробування апарату й інструментів для забезпечення належного функціонування та якості даних. Місія збирає дані, які тепер стали доступні для громадськості на сайті.

“Перші дані, отримані в результаті місії PACE, є важливою віхою в наших постійних зусиллях, спрямованих на те, щоб краще зрозуміти нашу планету, яка змінюється. Земля – водна планета, але ми знаємо більше про поверхню Місяця, ніж про наші власні океани”, – зазначили в NASA.

Як відомо, під час вивчення стану Світового океану PACE відстежуватиме динаміку популяції океанічного фітопланктону. Це може бути корисним для рибальства та дозволить відстежити шкідливе цвітіння водоростей і виявити зміни в морському середовищі.

Крім цього, спостереження дадуть науковцям змогу оцінити якість повітря на місцевому, регіональному та глобальному рівнях.