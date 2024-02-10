NASA запустило супутник для вивчення стану Світового океану, якості повітря та наслідків зміни клімату. Про це сказано в повідомленні агентства.

Йдеться про місію PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), в межах якої апарат вивели на орбіту на борту ракети SpaceX Falcon 9. Ракета-носій стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 8 лютого. За інформацією SpaceX, вартість місії PACE оцінюється в $1 млрд.

«Вітаю команду PACE з успішним запуском. Із цим новим доповненням до парку супутників NASA для спостереження за Землею, PACE допоможе нам дізнатися, як ніколи раніше, як частинки в нашій атмосфері та океанах можуть визначати ключові фактори, що впливають на глобальне потепління», – заявили в NASA.

Під час вивчення стану Світового океану PACE відстежуватиме динаміку популяції океанічного фітопланктону. За інформацією NASA, це може бути корисним для рибальства, а також дасть змогу відстежити шкідливе цвітіння водоростей та виявити зміни в морському середовищі.

Також передбачаються спостереження, які з-поміж іншого дадуть змогу оцінити якість повітря на місцевому, регіональному та глобальному рівнях. У цьому контексті увагу особливо приділятимуть вивченню аерозольних частинок в атмосфері.

«Можливості, які запропонує PACE, дуже захоплюючі, і ми зможемо використовувати ці неймовірні технології так, як ми ще не уявляли», – сказав науковий співробітник проєкту PACE в Центрі космічних польотів імені Ґоддарда (лабораторія NASA) Джеремі Верделл.

За його словами, «це справді місія відкриттів».