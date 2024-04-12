Ігровий симулятор LifesaverSIM інтегрував “Дію”. Відтепер українці зможуть безплатно отримати преміумдоступ і “прокачати” навички тактичної медицини незалежно від того, де вони географічно перебувають. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

“В умовах повномасштабної війни треба вміти накласти турнікет або зупинити кровотечу. Це потрібні навички і для військових, і для цивільних, – написав він у Telegram. – У симуляторі навчитеся накладати турнікет, тампонувати рани та проводити інші необхідні дії за протоколом MARCH”.

За словами Михайла Федорова, курс підійде як для військових, так і для цивільних. Його створили досвідчені інструктори та бойові медики, він відповідає настановам Комітету TCCC і стандарту NATO та враховує всі важливі аспекти надання допомоги на полі бою.

Водночас урядовець нагадав, що розробку створили українці. Згодом у LifesaverSIM з’являться інші навчальні курси.

Користувачі можуть завантажити LifesaverSIM з AppStore або Google Play та верифікуватися з “Дією”.

Раніше стало відомо, що мобільний ігровий симулятор LifesaverSIM розробляє львівська ігрова студія Thundermark.