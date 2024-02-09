Львівська ігрова студія Thundermark розробляє мобільний ігровий симулятор з домедичної допомоги та тактичної медицини LifesaverSIM, який адаптовано для підтримки та доповнення існуючої програми підготовки у Силах оборони України.

LifesaverSIM створюється командою українських розробників відеоігор, інструкторів з тактичної медицини та бойових медиків Збройних сил України. Місія розробників – допомогти знизити рівень втрат людських життів та каліцтв як серед наших захисників, так і серед цивільних.

Верифікація через Дію дозволяє отримати безоплатний доступ до розширених можливостей LifesaverSIM всім громадянам України незалежно від їх географічного розташування.

Зараз розробники LifesaverSIM пропонують бажаючим взяти участь у закритому тестуванні застосунку, записатися на яке можна на сайті програми. Крім того, допомогти проєкту можна і донатом.