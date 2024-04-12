Скучили за класними автомобілями на п’ятницю? Тоді ось чудовий приклад – новий Ford Focus ST Edition, створений за класичним рецептом “хот-хетчів”.

Все починається з привабливої зовнішності: кузов Ford Focus ST Edition пофарбовано в яскравий та насичений синій колір Azura, додано чорний декор та 19-дюймові колісні диски зі спортивними шинами. Й все це прикрашено подвійним вихлопом та великим спойлером на кришці багажника.

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Автомобіль Ford Focus ST Edition має 2,3-літровий бензиновий турбодвигун EcoBoost на 280 к.с. та 420 Нм, а також 6-ступеневу “механіку” та диференціал eLSD у приводі передніх коліс. Цього вистачить для прискорення 0-100 км/год. за 5,7 секунди та досягнення максимальної швидкості 250 км/год.

Проте хетчбек Ford Focus ST Edition робить особливим не стільки його двигун та трансмісія, скільки шасі – підвіска KW із більш жорсткими пружинами та заниженим кліренсом (-10 мм), можливість налаштувань спрацювання амортизаторів на стиск/відбій, потужні передні гальма Brembo. Та й в салоні новинки Ford Focus ST Edition все виконано відповідно до очікувань: спортивні сидіння з масивною боковою підтримкою, кермо зі ST-логотипом, карбоновий декор.

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Продажі хот-хетча Ford Focus ST Edition в Європі стартують вже незабаром. Проте ексклюзивний автомобіль дешевим бути не може – цінник має становити близько $50-55 тис. залежно від ринку.