У Steam відбувся реліз покрокової стратегії Headquarters: World War II від української студії Starni Games. До 18 квітня на гру також діє знижка 10%, її можна придбати за 666 гривень.

Headquarters: World War II – це покрокова стратегія, де тактика відіграє важливу роль. Гравцям необхідно буде штурмувати бункери, захоплювати будинки та перемагати у танкових дуелях.

Гра запропонує три кампанії з дев’ятьма операціями у кожній. Гравці зможуть грати за Сполучені Штати, Велику Британію та Німеччину під час висадки в Нормандії.

На локаціях є багато різноманітних перешкод, серед яких може бути й знищена техніка. Ці перешкоди дають різні рівні укриття залежно від кута атаки. Типи місцевості та рельєф також мають прямий вплив на дальність вогню та дають інші бонуси.

У Steam вийшла стратегія Headquarters: World War II від української студії Starni Games

Гра була створена на Unreal Engine й у Starni Games приділяли особливу увагу до деталей. Моделі юнітів виконані реалістично з відповідною фізикою руху. Карта переповнена різноманітними елементами як-от танки у вогні, зруйновані будинки, воронки від снарядів тощо.

Headquarters: World War II також підтримує багатокористувацькі битви до чотирьох гравців. У грі є режим проти реальних супротивників або командні бої два на два. Бої відбуваються як із підключенням в реальному часі, так і за допомогою системи CombatHQ від Slitherine.