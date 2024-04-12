У Steam відбувся реліз покрокової стратегії Headquarters: World War II від української студії Starni Games. До 18 квітня на гру також діє знижка 10%, її можна придбати за 666 гривень.

Headquarters: World War II – це покрокова стратегія, де тактика відіграє важливу роль. Гравцям необхідно буде штурмувати бункери, захоплювати будинки та перемагати у танкових дуелях.

Гра запропонує три кампанії з дев’ятьма операціями у кожній. Гравці зможуть грати за Сполучені Штати, Велику Британію та Німеччину під час висадки в Нормандії.

На локаціях є багато різноманітних перешкод, серед яких може бути й знищена техніка. Ці перешкоди дають різні рівні укриття залежно від кута атаки. Типи місцевості та рельєф також мають прямий вплив на дальність вогню та дають інші бонуси.

Гра була створена на Unreal Engine й у Starni Games приділяли особливу увагу до деталей. Моделі юнітів виконані реалістично з відповідною фізикою руху. Карта переповнена різноманітними елементами як-от танки у вогні, зруйновані будинки, воронки від снарядів тощо.

Headquarters: World War II також підтримує багатокористувацькі битви до чотирьох гравців. У грі є режим проти реальних супротивників або командні бої два на два. Бої відбуваються як із підключенням в реальному часі, так і за допомогою системи CombatHQ від Slitherine.