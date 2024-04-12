Ghostrunner, швидкий слешер у сеттингу кіберпанк, можна отримати цілком безплатно в Epic Games Store. Роздача триватиме до 18:00 четверга, 18 квітня.

Ghostrunner – це синглплеєрна гра зі швидкими, жорстокими боями та оригінальним середовищем, у якому поєднується наукова фантастика з постапокаліптичними темами.

У грі також є офіційна українська текстова локалізація.

Гравцям необхідно піднятися на вежу Дхарма, яка після світового катаклізму стала останнім притулком людства. Розпочинаючи з самого низу, гравцю необхідно пробратися крізь натовпи ворогів на саму вершину вежі, де вже чекає Мара, тиранічна правителька, яка не зважає на людські життя.

Гра вийшла у 2020 році та отримала багато позитивних відгуків від преси та гравців. На Metacritic у гри 81% позитивних рецензій від критиків та оцінка 8,1 від гравців.