DuckDuckGo запускає нову щомісячну підписку за $9,99 – Privacy Pro. У комплекті йтиме VPN, функція видалення конфіденційної інформації з небажаних джерел та відновлення особистих даних після крадіжки.

Сам по собі браузер вже дає користувачам змогу шукати та переглядати інформацію приватно, а підписка Privacy Pro дозволить обмежити доступ посередників даних до особистої інформації та отримати ще більше захисту.

Першою функцією, яку пропонує підписка, є VPN. Компанія стверджує, що не зберігає жодних логів активності користувачів. Також VPN працюватиме не лише на браузер, а й на всю активність користувача на пристрої. Під’єднаних пристроїв може бути п’яти.

Ще одна функція дозволить користувачам видаляти конфіденційні дані, такі як ім’я та домашня адреса, із сайтів пошуку людей, які зберігають і продають їх. Таким чином функція допоможе боротися з крадіжкою особистих даних і спамом.

Крадіжка особистих даних – це не жарт! Саме тому DuckDuckGo у співпраці з компанією Iris пропонує можливість виправити цю ситуацію.

Якщо особу інформацію користувача викрадуть, Irisa збере деякі подробиці про ситуацію, щоб надати допомогу, при цьому жодна особиста інформація не передається між Iris та DuckDuckGo.

Зібравши необхідні дані, Iris може допомогти відновити кредит після випадку шахрайства, скасувати та відновити документи, допомогти з екстреними поїздками, розкрити шахрайські медичні претензії та більше.

Поки що ці функції будуть доступні лише у США, проте компанія обіцяє розповсюджувати їх в інші країни у майбутньому.