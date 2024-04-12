Discord закрив сервери емуляторів Nintendo Switch Suyu та Sudachi та повністю заблокувала акаунти їхніх розробників, повідомляє The Verge. Компанія не коментує, чому вона вдалася до таких заходів.

І Suyu, і Sudachi починалися як форки Yuzu, емулятора, який Nintendo відсудила у суді 4 березня. Але це вже не так, проєкти переписані та не мають нічого спільного з Yuzu.

“Discord реагує на всі законні та дійсні вимоги Закону про авторське право в цифрову епоху (DMCA – ред.) і виконує їх. У цьому випадку також існувало судове розпорядження на видалення цих матеріалів, і ми вжили заходів відповідно до рішення суду”, – йдеться в заяві директора з продуктових комунікацій Discord Келлін Слоун.

Розробники Suyu і Sudachi отримали дуже загальні повідомлення про те, що вони ділилися контентом, який нібито порушує права інтелектуальної власності. Тим часом Discord повідомляє, що дотримується звичайної процедури розгляду запитів на видалення за DMCA – але зовсім неясно, чи був дійсний запит на видалення за DMCA, чи справді ці спільноти порушували права інтелектуальної власності, і цілком можливо, що Discord не дотримується власної політики, виганяючи їх.

Yuzu врегулювала конфлікт із Nintendo мировою угодою, а це означає, що Nintendo не отримала прав на код Yuzu під GPL v3. Розробники форків Yuzu також стверджували, що вони продовжували змінювати код, намагаючись не дратувати Nintendo. І цей код не був розміщений на Discord у будь-якому випадку.

Але цілком можливо, що учасники сервера ділилися криптографічними ключами Nintendo, прошивками або навіть піратськими іграми на цих серверах. Зрештою, більшість людей, які цікавляться емулятором Nintendo Switch, хочуть грати на ньому в ігри Nintendo. Але після зникнення серверів це важко довести.

Навіть якби Suyu і Sudachi порушували авторські права, політика Discord не передбачає повного видалення серверів після одного попередження. Discord не відповів на питання про те, чи були ці користувачі повторними порушниками авторських прав, чи отримували вони раніше попередження та чи надсилали їм запити на видалення.

Розробник Sudachi каже, що це сталося як грім серед ясного неба.

“Їхній перший лист був про те, що мій обліковий запис порушив умови використання, без жодної додаткової інформації”, – заявив він.

Розробник запевняє, що не робив нічого протизаконного. Пізніше йому сказали, що це якось пов’язано з інтелектуальною власністю, але він каже, що Discord досі не надав йому жодних подробиць.