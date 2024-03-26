Плануючи до виходу серію оновлених чипів Ryzen 5000XT, компанія AMD намагається максимально подовжити термін актуальності своєї десктопної платформи Socket AM4. Попри основний фокус на рішеннях для нової AM5, виробник не збирається залишати поза увагою платформу-довгожителя, яка була представлена ще у 2016 році.

На нещодавньому партнерському заході AMD Advantage Club у Китаї представники компанії анонсували появу лінійки процесорів Ryzen 5000XT. Інформації щодо специфікацій майбутніх моделей, а також загального складу серії, поки немає. Втім, якщо оновлення буде проходити за тим же сценарієм, що вже відбувався під час появи Ryzen 3000XT, то нас очікують вже добре знайомі чипи сімейства Vermeer з підвищеними на 100–200 МГц робочими частотами.

Додаткової привабливості XT-шкам тут можуть додати дещо нижчі цінники. Принаймні, саме так хотілось би інтерпретувати використаний на презентації слоган “Atacking every price point”.

Хоча додаткові 100–200 МГц при зміні назви зазвичай не надихають потенційних покупців, можна згадати, що лише такої відмінності інколи вистачало конкурентам, щоб віднести процесори вже до “нового” покоління CPU. Тож чекаємо деталей стосовно Ryzen 5000XT, а поки нагадаємо як виглядає поточна лінійка чипів Ryzen 5000.