Redmi не вперше співпрацює з популярною франшизою про Гаррі Поттера. У такій стилістиці вже випускали смартфони, навушники та блоки живлення компанії.

Нещодавно також оголошено про випуск смартфона Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition та планшета Redmi Pad Pro Harry Potter Edition. Ці пристрої є частиною нової серії Turbo від Xiaomi, яка має на меті забезпечити флагманський рівень без використання флагманських SoC.

Redmi Turbo 3 оснащений процесором Snapdragon 8s Gen3, а Redmi Pad Pro – Snapdragon 7s Gen2. Ці пристрої неодмінно сподобаються шанувальникам популярної франшизи.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition має синьо-золотий дизайн задньої кришки, а спалах оформлений у вигляді візерунка. У дизайні корпусу використовуються класичні елементи зі всесвіту про Гаррі Поттера.

Цей пристрій також постачається зі спеціальним захисним чохлом, спеціальним зарядним пристроєм та класичною тематикою коледжу Hogwarts. Крім того, на корпусі є платинові 3D-іконки, а також графічний візерунок Dark Magic Horcrux.

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Redmi Turbo 3 може похвалитися винятковою продуктивністю та дисплеєм. Цей телефон від Redmi працює на базі процесора Snapdragon 8s Gen3, який забезпечує продуктивність флагманського рівня.

Він поставляється з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті і 256/512/1 ТБ накопичувачем UFS 4.0. Пристрій оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2712 × 1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, HDR10+ і піковою яскравістю 2400 nit.

Крім того, він оснащений 50-мегапіксельною основною камерою з сенсором Sony LYT-600, 8-мегапіксельним надширококутним об’єктивом і 20-мегапіксельною фронтальною камерою. Redmi Turbo 3 також має акумулятор місткістю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки 90 Вт.

Redmi Pad Pro Harry Potter Edition має великий логотип Hogwarts на задній панелі. До нього додається спеціальний захисний чохол, який має вигляд листа-повідомлення про вступ до школи. Планшет має доволі простий дизайн, задня панель має логотип Hogwarts на нижній половині.

Redmi Pad Pro оснащений високопродуктивним процесором Snapdragon 7s Gen2. Планшет доступний у трьох кольорах: світло-блакитному, димчасто-зеленому та темно-сірому. Він оснащений 12,1-дюймовим РК-екраном із роздільною здатністю 2,5K+120 Гц, яскравістю 600 nit та змінною частотою оновлення.

Він підтримує функції швидкої та зворотної зарядки потужністю 33 Вт для заряджання свого акумулятора на 10000 мАг. Компанія стверджує, що цей пристрій має тривалий час роботи в режимі очікування – 56 днів. Планшет має витончений і стильний дизайн, з елегантним суцільнометалевим корпусом, пласкими й симетричними рамками, що робить його зручним у використанні.

Варто зазначити, що окрім естетичного вигляду спеціальні версії Redmi Turbo 3 та Redmi Pad Pro матимуть схожі характеристики зі звичайними моделями. Ці пристрої почнуть продаватися в Китаї з 15 квітня. Ціни на пристрої такі: