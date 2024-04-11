Асоціація PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group), в яку входять близько 900 компаній, є відповідальною за обговорення та формування стандартів шини PCIe.

Цього тижня асоціація оголосила, що має прогрес у розробці нової версії PCIe 7.0 та опублікувала версію 0.5 для учасників. Є ймовірність, що релізна специфікація PCIe 7.0 може бути затверджена вже у 2024 році. Зараз розробка PCIe 7.0 включає наступні функціональні цілі:

забезпечення швидкості потоку даних 128 ГБ/с і до 512 ГБ/с у двох напрямках через конфігурацію PCIe x16;

використання кодування сигналу PAM4 (амплітудна модуляція з 4 рівнями);

зосередження на параметрах сигналу по всій протяжності каналу;

досягати низької затримки та високої надійності;

підвищення енергоефективності;

збереження зворотної сумісності з попередніми поколіннями технології PCIe.

Технологія PCIe 7.0 має на меті стати масштабованим рішенням комутації для ринків з інтенсивним використанням даних, таких як 800G Ethernet, штучний інтелект, машинне навчання, гіпермасштабовані центри обробки даних, квантові та хмарні обчислення. Оскільки технологія PCIe продовжує розвиватися, щоб задовольнити вимоги до високої пропускної здатності цих додатків, архітектура PCIe 7.0 зосереджуватиметься на якості передачі сигналу підвищуючи енергоефективність його обробки.