OnePlus нещодавно отримала першу функцію на основі штучного інтелекту – AI Eraser, яка за допомогою ШІ прибирає зайві елементи з фото. Тепер стало відомо, що смартфони компанії ще й стануть одними з перших, які отримають найпотужніший ШІ від Google – Gemini 1.0 Ultra.

Як повідомляє Android Authority, під час презентації Cloud Next Google оголосила, що смартфони OPPO та OnePlus отримають кілька функцій на базі Gemini: підсумки новин, підсумки аудіозапису, «набір інструментів ШІ» тощо.

Крім цього, найпотужніша модель штучного інтелекту Google, Gemini 1.0 Ultra, яка стане доступною на смартфонах пізніше цього року, з’явиться на OnePlus та OPPO з-поміж перших та, можливо, навіть швидше, ніж на Pixel.

Обидві компанії також планують продовжити розвивати напрямок ШІ на своїх смартфонах та розповіли, що поділяться подробицями співпраці з Google і розкажуть про пристрої, на яких буде доступний ШІ від Google, трохи згодом.