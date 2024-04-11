Автопарк України в I кварталі 2024 року поповнили понад 4,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). За рік цей показник збільшився на 59%, повідомляє УкрАвтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 51%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV4 (480 од.). Другий результат у Toyota Camry (221од.). Третій за популярністю – Nissan Qashqai (164 од.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (255 шт.). Також у лідерській трійці: Chevrolet Volt (138 од.) та Toyota Prius (136 од.).

Нагадаємо, що в лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто. Порівняно з лютим 2023 року цей показник збільшився на 54%.