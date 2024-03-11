У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Порівняно з лютим 2023 року цей показник збільшився на 54%, повідомляє УкрАвтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 51%. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV4 (118 одиниць). Другий результат у Toyota Camry (85 од.). Третій за популярністю – Nissan Qashqai (56 шт.).

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (65 шт.). Також у лідерській трійці: Toyota Prius (52 шт.) та Toyota RAV4 (42 шт.).

Раніше повідомлялося, що автопарк України у 2023 році поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше порівняно з 2022 роком, але на 8% менше порівняно з 2021 роком.