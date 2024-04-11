Із цієї осені Apple дозволить використовувати вживані запчастини для ремонту iPhone 15 та новіших моделей. Про це компанія повідомила в інтерв’ю виданню The Washington Post.

Старший віцепрезидент Apple з розробки обладнання Джон Тернус розповів, що компанія не постачатиме ремонтним майстерням або технічним фахівцям вживані деталі. Також він зазначив, що цю політику не планують розширювати на старіші моделі iPhone.

Попри це, такі зміни все одне матимуть позитивні наслідки для користувачів, оскільки тепер у них з’явиться більш доступний варіант ремонту смартфона.

Раніше, якщо для ремонту використовували частини з інших смартфонів, певні функції, як-от True Tone, переставали працювати. Але тепер цих обмежень не буде.

Річ у тім, що досі запчастини були «прив’язані» до смартфона, а єдиною можливістю відновити повну функціональність було звернутися до авторизованих ремонтних сервісів Apple. Проблема була в тому, що це було дуже дорого.

Із майбутніми змінами зв’язок між смартфоном та новими запчастинами відбуватиметься безпосередньо на телефоні й не вимагатиме втручання авторизованих ремонтників.

Також Apple оголосила про те, що розширює функцію Activation Lock на запчастини всередині iPhone. Це означає, що використовувати деталі з крадених смартфонів для ремонту не вийде, оскільки вони не отримають необхідних налаштувань для належної роботи.