Google інвестує $1 мільярд, щоб покращити цифровий зв’язок між США та Японією. Це включає розширення ініціативи Pacific Connect і постачання двох нових підводних кабелів, Proa і Taihei.

Компанія у блог-пості написала, що у співпраці з декількома партнерами, включаючи KDDI, ARTERIA, Citadel Pacific і Співдружність Північних Маріанських островів (CNMI), нові кабелі створять додаткові волоконно-оптичні маршрути між континентальною частиною США та Японією на підтримку намірів Google щодо Ініціативи оцифровування Японії.

Додатково компанія також профінансує будівництво міжканального кабелю, який з’єднає Гаваї, CNMI та Гуам. Він з’єднає транстихоокеанські маршрути, покращуючи їхню надійність і зменшуючи затримку для користувачів на тихоокеанських островах і в усьому світі.

Крім того, у Google розповіли, що підводні кабелі можуть дати економічну вигоду та продуктивність у місцях, де вони проходять. Дослідження засвідчує, що в Японії інвестиції в мережеву інфраструктуру Google збільшили ВВП на понад $400 мільйонів за попереднє десятиліття.

Компанія додає, що розширений доступ до цифрових послуг дасть більшій кількості людей скористатися перевагами розвитку навичок і кар’єрних можливостей. Підприємства та державні організації також отримають переваги та зможуть краще обслуговувати своїх клієнтів.