Google інвестує $1 мільярд, щоб покращити цифровий зв’язок між США та Японією. Це включає розширення ініціативи Pacific Connect і постачання двох нових підводних кабелів, Proa і Taihei.

Компанія у блог-пості написала, що у співпраці з декількома партнерами, включаючи KDDI, ARTERIA, Citadel Pacific і Співдружність Північних Маріанських островів (CNMI), нові кабелі створять додаткові волоконно-оптичні маршрути між континентальною частиною США та Японією на підтримку намірів Google щодо Ініціативи оцифровування Японії.

Google інвестує $1 млрд у покращення цифрового зв'язку між США та Японією

Додатково компанія також профінансує будівництво міжканального кабелю, який з’єднає Гаваї, CNMI та Гуам. Він з’єднає транстихоокеанські маршрути, покращуючи їхню надійність і зменшуючи затримку для користувачів на тихоокеанських островах і в усьому світі.

Крім того, у Google розповіли, що підводні кабелі можуть дати економічну вигоду та продуктивність у місцях, де вони проходять. Дослідження засвідчує, що в Японії інвестиції в мережеву інфраструктуру Google збільшили ВВП на понад $400 мільйонів за попереднє десятиліття.

Компанія додає, що розширений доступ до цифрових послуг дасть більшій кількості людей скористатися перевагами розвитку навичок і кар’єрних можливостей. Підприємства та державні організації також отримають переваги та зможуть краще обслуговувати своїх клієнтів.