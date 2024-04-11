Apple почала розслідувати помилкові дотики на смартгодинниках Apple Watch Series 7, Series 8 та першому поколінні Ultra. Про це повідомляє 9to5Mac.

Це вже другий раз, коли компанія розслідує подібний випадок зі смартгодинниками. У лютому Apple також повідомляла, що їй відомо про проблеми з помилковими дотиками на Series 8 та Ultra 2.

Компанія розіслала оголошення авторизованим сервісам, у якому повідомила про те, що досі розслідує причину таких проблем та порадила не замінювати уражені пристрої Apple Watch.

Зараз компанія радить користувачам, у яких з’явилася подібна проблема, перезавантажити Apple Watch, утримуючи бічну кнопку та Digital Crown протягом 10 секунд, а також залишатися в курсі оновлень програмного забезпечення watchOS.

Проблема з помилковими дотиками з’явилася ще кілька місяців тому, й деякі користувачі на форумах Apple та на Reddit розповідали, що це робить їхні годинники неможливими у використанні.