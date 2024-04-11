Apple розіслала повідомлення про загрозу окремим користувачам iPhone у 92 країнах світу, попередивши їх про те, що вони можуть стати мішенню для атак шпигунських програм, повідомляє TechCrunch.

«Apple виявила, що ви стали мішенню атаки шпигунського програмного забезпечення, яке намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов’язаний з вашим Apple ID», – йдеться у повідомленні від Apple.

Такі сповіщення Apple надсилає не вперше. З 2021 року компанія сповістила користувачів про потенційну небезпеку у понад 150 країнах.

У жовтні минулого року Apple також надіслала ідентичне попередження деяким журналістам і політикам в Індії. Пізніше некомерційна правозахисна група Amnesty International повідомляла, що виявила інвазивне шпигунське програмне забезпечення Pegasus компанії NSO Group на смартфонах відомих журналістів в Індії.

«Ми не можемо надати більше інформації про те, що змусило нас надіслати вам це повідомлення, оскільки це може допомогти зловмисникам, які використовують шпигунські програми, адаптувати свою поведінку, щоб уникнути виявлення в майбутньому», – повідомила компанія.

Apple заявляє, що для виявлення таких атак вона покладається виключно на внутрішню інформацію про загрози та результати розслідувань.