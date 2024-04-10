У 2022 році ремейк Prince of Persia: Sands of Time перейшов від студій Ubisoft Pune та Ubisoft Mumbai до студії Ubisoft Montreal. Компанія оголошувала, що нова команда продовжить створення гри вже на готовій базі. Проте, як повідомляє Insider Gaming, насправді ж ремейк почали робити з нуля.

Том Гендерсон із видання Insider Gaming отримав футаж нових напрацювань гри й розповів, що вона все ще перебуває на ранній стадії розробки, на кадрах відсутні текстури та ресурси, а до випуску, за його словами, ще далеко.

Повідомляється, що Ubisoft Montreal пішла іншим шляхом із ремейком та робить його більш реалістичним, а всі елементи створюють наново, включно з боївкою, повним переробленням графіки, анімацій та механік битв і паркуру.

Також стало відомо, що Юрі Ловенталь, голос Принца в оригіналі, більше не залучений до роботи над ремейком, попри те, що він озвучував персонажа у першому трейлері та працював зі студіями Mumbai та Pune. Причини, чому Ловенталь більше не бере участі в проєкті, не розголошуються.

Джерела також повідомляють, що незабаром Ubisoft може офіційно поділитися новими подробицями ремейка Prince of Persia: Sands of Time.