Французька компанія nPerf, яка надає комплексні рішення для тестування та аналізу мереж, представила нову програму для комп’ютерів на Windows, macOS та Linux.

Незалежно від того, використовуєте ви оптоволокно, кабель або ADSL, новий інструмент компанії дає змогу оцінити якість домашнього інтернет-з’єднання шляхом тестування швидкості до 10 Гбіт/с із тестуванням потокового передавання та перегляду. Ця функція робить новий застосунок унікальним на ринку.

Використовуючи програму nPerf, користувачі можуть отримати повний аналіз свого інтернет-з’єднання, включно зі швидкістю, затримкою, переглядом і якістю потокового відео безпосередньо з комп’ютера.

У порівнянні з конкурентами nPerf має здатність надавати детальну інформацію про продуктивність інтернету з часом. Завдяки повній історії результатів тестування, кожен з яких точно визначено на географічній карті, користувачі можуть отримати глибше розуміння послідовності та надійності з’єднання.

Крім того, завдяки програмі nPerf можна вимірювати швидкість до 10 Гбіт/с і навіть більше, не обмежуючись інтернет-браузером. Користувачі можуть скористатися усіма перевагами безпосередньо на своєму комп’ютері та виміряти продуктивність інтернет-з’єднання точніше.

За допомогою функції потокового тестування з використанням механізму Chromium, який був розроблений Google та використовується у багатьох браузерах, зокрема Chrome та Edge, програма також може оцінити можливості завантаження та потокового передавання з’єднання з максимальною точністю.

Крім того, інтеграція механізму VLC забезпечує всебічний аналіз завантаження відео YouTube, надаючи розуміння продуктивності інтернет-з’єднання під час потокової передачі мультимедіа.

Завантажити застосунок для комп’ютерів на Windows, macOS та Linux можна з офіційного сайту компанії.