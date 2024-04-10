Позашляховик Toyota 4Runner відверто затримався у виробництві навіть з урахуванням проміжних оновлень, адже повністю нова генерація моделі виходила понад десяти років тому. Й ось тепер нарешті зустрічаємо повністю й справді «новий» позашляховик Toyota 4Runner!

Він став агресивнішим за дизайном та більшим за розмірами: довжина сягає 4,95 метра, колісна база перетнула 2,84-метрову позначку. Широкий вибір версій для нового Toyota 4Runner містить модифікації Trailhunter та TRD Pro, що вирізняються позашляховими шинами, розширеними колісними арками, спеціальними амортизаторами OME Old Man Emu, боковим шноркелем тощо.

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Нова генерація автомобіля Toyota 4Runner все також має рамну конструкцію, але кардинально змінила тип двигуна: замість атмосферного V6 тепер використовується 4-циліндровий 2,4-літровий турбомотор. Двигун i-FORCE розвиває потужність 278 к.с., а гібридний варіант i-FORCE MAX має додатковий електромотор на 48 к.с. та розвиває сумарну потужність на рівні 326 «коней».

Кожен із цих двигунів поєднано з 8-ступеневим «автоматом». А ось тип приводу може відрізнятися: задній привод 2WD, повний привод Part-Time 4WD або повний привод Full-Time 4WD. Також передбачена 2-ступенева роздавальна коробка зі знижувальним рядом та блокуванням диференціалу.

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У салоні Toyota 4Runner водія та пасажирів зустрічають цифрова 12,3-дюймова панель приладів і центральний сенсорний дисплей діагоналлю аж до 14 дюймів (залежно від комплектації). Крім того, передбачено пакет систем безпеки Toyota Safety Sense 3.0 та додаткові розетки потужністю до 2,4 кВт для живлення побутових пристроїв під час виїзду на пікнік.

Старт продажів новинки Toyota 4Runner відбудеться вже влітку. Автомобіль від початку орієнтовано на ринок США, проте можна бути впевненим – такий позашляховик Toyota 4Runner знайде своїх прихильників і в Україні.