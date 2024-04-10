Rakuten Kobo анонсувала свої перші електронні книги з кольоровим екраном – Libra Colour та Clara Colour. У них використовуватимуться технології кольорового екрана Kaleido. Про це повідомляє The Verge.

Kaleido – це найновіша технологія кольорових екранів від компанії E Ink. Вона має тонкі, пастельні відтінки, а щільність пікселів на дюйм падає з 300 до 150 при перегляді кольорового вмісту.

Libra Colour матиме 7″ дюймовий екран із роздільною здатністю 1264×1680 пікселів, захист від води стандарту IPX8, акумулятор на 2050 мА-год, сховище на 32 ГБ та коштуватиме $220. Також електронна книга матиме підтримку стилуса Kobo Stylus 2.

Clara Colour має трохи менший 6″ дюймовий екран із роздільністю 1448×1072 пікселів, акумулятор на 1500 мА-год, такий же захист від води IPX8, сховище на 16 ГБ та цінник у $150.

Обидві електронні книги від Kobo поступлять у продаж 30 квітня.