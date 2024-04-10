У Warner Bros. Pictures представили офіційний трейлер фільму «Джокер: Божевілля на двох» / Joker: Folie à Deux із Хоакіном Феніксом та Леді Ґаґою у ролі Харлі Квін.

Це – сиквел стрічки «Джокер» / Joker 2019 року. Вона мала величезний успіх, заробивши понад $1 мільярд у світовому прокаті. Це також найкасовіший фільм із рейтингом R в історії світового кінопрокату.

Картина також отримала 11 номінацій на премію Оскар за найкращу чоловічу роль (Фенікс) та найкращу оригінальну музику.

Нова стрічка з’явиться на великих екранах 4 жовтня цього року. Режисер фільму Говард Філіпс повідомляв, що у ньому відчуватиметься сильна музична атмосфера.

Український трейлер:

Трейлер англійською: