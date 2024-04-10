iPhone залишається основним вибором смартфона для підлітків у США, та попри це, сервіси Apple вони використовують не надто охоче. Про це повідомляє MacRumors.

Як показує опитування Piper Sandler, 85% підлітків США використовують iPhone, а 86% планують обирати його як свій наступний смартфон. Однак ці цифри зараз трохи менші, ніж за результатами опитування 2021 року.

Така популярність iPhone стала однією з причин, чому Міністерство юстиції США подало до суду на Apple через монополію на ринку смартфонів. Міністерство вважає, що частина такої популярності в США йде від соціального тиску та засудження власників смартфонів на Android.

Що стосується інших продуктів Apple, то основним вибором для смартгодинника серед підлітків є Apple Watch, але Apple Pay використовує 44%, водночас додатки на кшталт Cash app та Venmo вибирають частіше для однорангових грошових переказів.

А от де Apple втрачає позиції, так це у сферах стримінгу та ТВ. Лише 30% підлітків користується Apple Music – Spotify залишається основним вибором для музичного стримінгу.

Apple TV+ також не має значного успіху серед молоді. 30% підлітків дивляться Netflix щодня, ще 30% надають перевагу YouTube і лише 5% користуються сервісом Apple.