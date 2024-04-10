Google Cloud і німецька компанія Bayer оголосили, що створюють платформу на основі штучного інтелекту, яка допоможе радіологам швидше проводити медичну діагностику та опрацьовувати її результати. Про це пише CNBC.

За словами гендиректора Google Cloud Томаса Куріана, генеративний ШІ позначатиме аномалії на знімках, щоб привернути увагу радіологів. Також технологія дозволить швидко отримувати необхідну інформацію з історії хвороби пацієнта.

Приміром, якщо пацієнтка приходить на щорічний скринінг раку молочної залози, платформа може виявити поточні проблеми, порівняти зображення з попередніми скринінговими обстеженнями та узагальнити цю інформацію.

Як відомо, радіолог проводить діагностику захворювань та патологій, використовуючи методи радіологічного обстеження. Але, приміром, у США спостерігається дефіцит профільних спеціалістів.

Станом на початок квітня на сайті Американського коледжу радіології було розміщено понад 1800 вакансій, хоча у квітні 2014 року їх було близько 220. Ще одна проблема полягає у професійному вигоранні, з яким мають справу фахівці.

У Google Cloud заявили, що нова платформа може допомогти розв’язати поточні проблеми, зокрема з кадрами. У компанії пояснили, що весь процес розроблений для того, щоб допомогти радіологам швидше виконувати свої завдання – це зробить їх ефективнішими, адже вони зможуть надати допомогу більшій кількості пацієнтів.

Водночас у Google Cloud підкреслили, що ШІ-платформа не замінить радіологів. Лікар, як і раніше, матиме «одноосібний контроль» щодо рекомендацій пацієнтам. У компанії прагнуть, щоб люди ставилися до платформи, як до допоміжного інструмента.