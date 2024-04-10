У межах презентації Google Cloud Next компанія оголосила про нову лінію захисту для організацій – Chrome Enterprise Premium. За даними Google, ця пропозиція може допомогти спростити та посилити захист кінцевих точок.
За $6 на місяць за одного користувача Chrome Enterprise Premium пропонує:
- Корпоративні засоби контролю, які забезпечують дотримання політик, керують оновленнями програмного забезпечення та розширеннями для узгодження з корпоративними політиками та підтримують RDP, SCP, SSH та інші протоколи TCP;
- Статистику безпеки та звітність, за допомогою яких користувачі отримуватимуть звіти про події, пристрої та криміналістичні можливості для видимості в масштабах підприємства;
- Контекстно-залежний контроль доступу, який можна масштабувати для вебдодатків. Він може забезпечити безперервний доступ Zero Trust до SaaS і вебдодатків з контекстно-залежним контролем доступу та зменшити ризики викрадання даних для санкціонованих і несанкціонованих програм;
- Захист від загроз і даних, який забезпечує перевірку вмісту та запобігає втраті даних, захист від зловмисного програмного забезпечення та фішингу за допомогою передового інтелекту та ШІ, фільтрації динамічних URL-адрес і категоризації сайтів.
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