Acer анонсувала два нові 14-дюймові ігрові ноутбуки: Nitro 14 та Predator Helios Neo 14. Компанія також випускає оновлену модель Nitro 16 з процесорами AMD Ryzen та Intel Core актуального покоління, повідомляє The Verge.

Ціна на новий Nitro 14 стартує від $1,299.99. Ноутбук зможе бути сконфігурований аж до процесора AMD Ryzen 7 8845HS, відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4060, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X SDRAM і 1 ТБ твердотілої пам’яті NVME SSD. Він доступний з дисплеями G-Sync 120 Гц із роздільною здатністю 2560 × 1600 або 1920 × 1200.

Старша 14-дюймова модель Predator Helios Neo коштуватиме від $1799,99 та оснащується процесором Intel Ultra 9 185H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070, а також трьома варіантами дисплеїв: 3072 × 1920 при частоті 165 Гц, 2560 × 1600 при частоті 120 Гц або 1920 × 1200 при частоті 120 Гц. Усі вони підтримують NVIDIA Advanced Optimus. Варіанти пам’яті та сховища такі ж, як і в Nitro 14.

Nitro 16, ціна якого починається від $1399,99, із NVIDIA RTX 4060 і AMD Ryzen 9 8945HS із Ryzen AI або одним із трьох чипів Intel Core i7 HX 14-го покоління, завершуючи Intel Core i7-14700HX. Він поставляється або з панеллю 2560 × 1600 або 1920 × 1200 із NVIDIA Advanced Optimus або можливістю перемикання між інтегрованим і дискретним графічним процесором. Обидва варіанти AMD та Intel можна конфігурувати з пам’яттю об’ємом до 2 ТБ та до 32 ГБ DDR5 SDRAM.

У всіх цих нових ноутбуках використовується рідкий метал між процесором і блоком охолодження, який краще знижує теплову температуру порівняно з традиційною термопастою.

Усі ігрові ноутбуки Acer також мають нову Experience Zone, як її називають в Acer, із бібліотекою функцій, пов’язаних зі штучним інтелектом. Доступ до неї можна отримати, просто натиснувши клавішу NitroSense. Усі вони також оснащені спеціальною клавішею Microsoft Copilot на клавіатурі та безплатною місячною підпискою на Xbox Game Pass Ultimate.

14-дюймові Nitro та Predator Helios Neo, а також версії Nitro 16 для процесорів AMD та Intel з’являться у продажу в Північній Америці в травні та в червні в регіоні EMEA.