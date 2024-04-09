Автопарк України в березні 2024 року поповнили понад 4,4 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з березнем 2023 року показник збільшився у 2,3 разу, повідомляє Укравтопром.

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4337 штук: (нових – 900 шт., уживаних – 3437 шт.).

Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

Топ 5 нових електромобілів місяця: Volkswagen iD.4 (207 одиниць), BYD Song Plus (112 од.), Honda eNS1 (79 од.), Honda M-NV (70 од.), Nissan Ariya (68 од.).

Топ 5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: Nissan Leaf (546 од.), Tesla Model 3 (456 од.), Tesla Model Y (349 од.), Volkswagen e-Golf (246 од.), Tesla Model S (192 од.).

Нагадаємо, що в лютому 2024 року автопарк України поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення. Порівняно з лютим минулого року цей показник збільшився у 2,3 разу.