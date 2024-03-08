У лютому 2024 року автопарк України поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з лютим 2023 року цей показник збільшився у 2,3 разу, повідомляє УкрАвтопром.

Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 24%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3881 шт. (нових – 926 шт., уживаних – 2955 шт.). Із 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.

ТОП-5 нових електромобілів місяця: Volkswagen iD.4 (257 одиниць), BYD Song Plus (104 од.), Honda eNS1 (96 од.), Nissan Ariya (71 од.), Honda M-NV (49 од.).

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: Nissan Leaf (416 од.), Tesla Model 3 (380 од.), Tesla Model Y (279 од.), Volkswagen e-Golf (210 од.), Hyundai KONA Electric (161 од.).

Загалом із початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у 2,5 разу більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як відомо, в грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж роком раніше.