TikTok готує до запуску нову платформу для фото під назвою TikTok Notes, яка повинна стати прямим конкурентом Instagram. Про це повідомляє TechCrunch.

Користувачі почали отримувати сповіщення про те, що незабаром відбудеться реліз Notes і що їхні пости з фото одразу будуть опубліковані там, якщо на це погодяться самі користувачі.

Напередодні також з’явився сайт для Notes, який зараз доступний через Web Archive, а сама компанія підтвердила існування нового сервісу у заяві для TechCrunch:

«У межах нашої постійної відданості інноваціям у TikTok ми шукаємо способи надати нашій спільноті можливість створювати та ділитися своєю творчістю з фотографіями та текстом у спеціальному просторі для цих форматів».

Наразі невідомо, коли саме відбудеться запуск Notes, проте, судячи зі сповіщень, які отримують користувачі, відбудеться це вже зовсім скоро.