Андрій Костюшко, директор київської студії Creoteam (Collapse, Football, Tactics & Glory), презентував гру Threads of War, розробкою якої він займається у вільний від основної роботи час разом з 11 річним сином.

Threads of War – це варіація добре відомої гравцям зі стажем гри Battle City (1985, Famicom), знаної в Україні як «Танчики». Як і має бути в сучасних інді-іграх тут є елементи roguelike, а події гри відображають 2022 рік і звільнення міст України від російського оточення чи окупації.

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Гравець почне у Гостомелі, продовжить у Києві, звільнить ще низку міст, а закінчить фінальним «босом» 2022 року: битвою за Херсон. Між містами можна обирати бонуси, які впливатимуть на стиль гри. У разі поразки гравець отримуватиме досвід і розблокує нові бонуси, які будуть з’являтися між боями.

Вся графіка Threads of War зроблена з узорів української вишиванки. Вишиванка є частиною українського культурного коду, а узори на вишиванці є оберегами, які надають сил та натхнення в захисті країни від темних сил. Ця метафора використовується у грі як основа візуального стилю.

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У грі буде однокористувацький та кооперативний режим для двох гравців у режимі спільного екрану, а також битви з босами та редактор рівнів. Музичний супровід Threads of War – 8-bit або chiptune стилізації українських народних мелодій.

Андрій Костюшко створює ігровий дизайн, графіку та музику гри. Його 11-річний син програмує. Демоверсія Threads of War має вийти протягом двох тижнів, а реліз гри запланований на IV квартал 2024 р. У гри вже є сторінка в Steam, тож додавайте Threads of War до списку бажаного. Тим більше, що 25% зароблених грошей розробники планують передавати на потреби ЗСУ.