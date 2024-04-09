Tesla врегулювала справу про аварію, в якій загинув інженер Apple Волтер Хуанг. Про це повідомляє Engadget.

Йдеться про трагедію, яка сталася в 2018 році. Тоді авто Model X Хуанга вилетіло на середину шосе на південь від Сан-Франциско (США). Аварія сталася, коли в Tesla був увімкнений автопілот.

У 2019 році родина загиблого подала позов проти Tesla. Позивачі вказували на інтерв’ю 2016 року, в якому гендиректор компанії Ілон Маск говорив, буцімто автомобілі Tesla з автопілотом вже можуть їздити з більшою безпекою, ніж людина.

Також вони були занепокоєні демонстраційним відео того ж року про самокероване водіння. Адвокати мали намір показати, що Волтера Хуанга помилково ввели в оману, буцімто він може довіряти своїй Model X їхати по шосе, не будучи готовим взяти керування на себе.

У компанії заявляли, що під час аварії був задіяний автопілот, але інженер Apple проігнорував три попередження авто про необхідність покласти руки на кермо.

Тепер ця справа офіційно закрита, адже автовиробник врегулював позов. Це сталося у той самий день, коли мав відбутися відбір присяжних. За інформацією медіа, адвокати попросили суд засекретити деталі мирової угоди, щоб точна сума, яку компанія заплатила, не стала надбанням громадськості.